При Зеленському нардепи отримуватимуть більші зарплати

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 07:16

Депутатам 9 скликання пощастило, зарплати у них знову зростуть.

Новину повідомляє «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що депутати ВРУ отримуватимуть зарплати в залежності від займаної посади. Крім того, вони дещо зростуть. Так, спікер парламенту зароблятиме 23 232 гривень. У минулому році спікер отримував 21 324 гривні.

Перший заступник голови парламенту – матиме 22 264 гривні замість 20 435 гривень. Заступник голови парламенту отримає 21 296 гривень замість 19 547 гривень. У голови комітету Ради зарплата складе 20 238 гривень замість 18 658 гривень. У першого заступника і заступника голови комітету зарплата буде рівна 19 940,8 грн замість 18 303 грн. У члена комітету зарплата рівна 19 360 грн. У 2018 році вона ще складала 17 770 грн.

До слова, з держбюджету також виділятимуться кошти на поїздки нардепів, як територією України, так і на відрядження за кордон.