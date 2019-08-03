Портнову виділять з держбюджету 7 млн грн компенсації

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 06:37

З держбюджету України буде виділено майже сім мільйонів гривень. Гроші підуть колишньому раднкиу Віктора Януковича.

Новину повідомляє «Преса України».

Стало відомо, що Печерський районний суд Києва дав добро на те, щоб задовольнити позов Андрія Портнова. Як відомо, колишній радник біглого президента України Віктора Януковича виступив за захист честі та гідності. В результаті він отримає майже 7 мільйонів гривень.

Відповідну інформацію надала адвокат та сестра Андрія Портнова Олена Ісаєвська. Вона нагадала, що Мінюстиції та Держказначейство завдали шкоду її клієнту. За попередніми даними,на підставі листа прокуратури від 2014 року про начебто причетність Портнова до порушень закону уряд Канади застосував санкції проти нього.

«Як ідеться в позовній заяві, тодішні заступники генпрокурора та посол України в Канаді в листуванні з канадським урядом називали його "підозрюваним", через що він нібито потрапив до санкційного списку цієї країни. Хоча, за словами Портнова, на той час він не був підозрюваним у жодному провадженні», - додали журналісти.

Тим часом Андрій Портнов заявив, що гроші з держбюджету стягувати не буде. Натомість він чекає, коли Держказначейство стягне гроші із заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Андрія Шевченка.