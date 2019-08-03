Стала відома зарплата Зеленського

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Шостий президент України Володимир Зеленський отримуватиме зарплату як і у свого попередника одіозного Петра Порошенка.
Новину повідомляє «Преса України».
Стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський отримуватиме щомісяця 28 тисяч гривень. Сума вказана без вирахування податків. Відповідну інформацію надали у Державному управлінні справами.
Для прикладу, у червні податки з 28 тисяч гривень склали 5460 гривень.
«Інших складових заробітної плати (надбавок, премій і т.д.) президенту України не встановлено», - зазначено у відомстві.
Як відомо, експрезидент України Петро Порошенко мав таку ж зарплату. Багатомільйонний дохід останньому приносив бізнес, зокрема у Росії, а також злочинні схеми.
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