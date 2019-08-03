Путін дав добро на спрощення українцям процедури отримання посвідки на проживання

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 05:30

Слідом за роздачею паспортів громадянина РФ Володимир Путін вирішив дозволити українцям отримати посвідку на тимчасове проживання у Росії.

Новину повідомляє «Преса України».

Президент Росії Володимир Путін поставив свій підпис під указом, який дозволяє видавати громадянам України посвідки на проживання в РФ за спрощеною процедурою. Також українцям буде простіше оформити дозвіл на тимчасове проживання.

Це означає, що заявки розглядатимуться за 4 місяці, а не 6.

За даними російських ЗМІ, закон вступить в силу через 90 днів. Зокрема, закон орієнтований на українців, які постійно проживали у Росії і наразі визнані біженцями. Також закон допоможе українцям, які отримали в Росії тимчасовий притулок.

Новий закон Путіна також розповсюджується на іноземців та осіб без громадянства, які розмовляють російською.

Як повідомлялось раніше, цієї весни кремлівський лідер підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта жителям «ЛДНР».