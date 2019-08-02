ДТП у Києві: Загинув відомий український діджей

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У Києві загинув діджей Олександр Лісогор. Чоловік потрапив у ДТП.
Новину передає «Преса України».
У Києві, на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро Святошин сталась ДТП. За попередніми даними, відомий український діджей Олександр Лісогор, який працював під псевдонімом Mixmixmaster Gabber, рухався на мотоциклі. У якийсь момент його підрізав автомобіль.
На жаль, вижити мотоциклісту не вдалось. Про це розповів блогер Олександр Барабошко.
«Сашко був з нами починаючи з перших вечірок. Людина посмішка. Постійно віддавав енергію.
Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть з життя рано. Сашко був саме таким - максимально справжнім.
Ще вчора він розповідав друзям про мотоцикл, плани, а сьогодні його з нами вже нема», - написав він.
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