ДТП у Києві: Загинув відомий український діджей

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 11:29

У Києві загинув діджей Олександр Лісогор. Чоловік потрапив у ДТП.

Новину передає «Преса України».

У Києві, на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро Святошин сталась ДТП. За попередніми даними, відомий український діджей Олександр Лісогор, який працював під псевдонімом Mixmixmaster Gabber, рухався на мотоциклі. У якийсь момент його підрізав автомобіль.

На жаль, вижити мотоциклісту не вдалось. Про це розповів блогер Олександр Барабошко.

«Сашко був з нами починаючи з перших вечірок. Людина посмішка. Постійно віддавав енергію.

Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть з життя рано. Сашко був саме таким - максимально справжнім.

Ще вчора він розповідав друзям про мотоцикл, плани, а сьогодні його з нами вже нема», - написав він.