Онищенко закликав внести ексдержсекретаря США у «Миротворець»

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 11:00

Олександр Онищенко звернув увагу на те, що Кандоліза Райс не вірить у те, що Україну приймуть в НАТО. Він також розкритикував її слова про «російського сусіда».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, український політик Олександр Онищенко зазначив, що колишнього держсекретаря США Кандолізу Райс треба відправити у базу «Миротворця». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«І ще трохи зради від Кандолізи Райс. Вона заявила, що найближчим часом Україна навряд чи зможе стати членом НАТО», - зазначив Онищенко.

Він також навів слова Райс, яка заявила, що НАТО є консенсусною організацією і вона не думає, що Україна отримає консенсус.

«Не варто відкидати всіх росіян. Є багато росіян, які хочуть жити в мирі з Україною. І, врешті-решт, Україна повинна жити в мирі з російським сусідом», - також зазначала Райс.