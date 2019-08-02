Онищенко закликав внести ексдержсекретаря США у «Миротворець»

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Олександр Онищенко звернув увагу на те, що Кандоліза Райс не вірить у те, що Україну приймуть в НАТО. Він також розкритикував її слова про «російського сусіда».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 серпня, український політик Олександр Онищенко зазначив, що колишнього держсекретаря США Кандолізу Райс треба відправити у базу «Миротворця». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
«І ще трохи зради від Кандолізи Райс. Вона заявила, що найближчим часом Україна навряд чи зможе стати членом НАТО», - зазначив Онищенко.
Він також навів слова Райс, яка заявила, що НАТО є консенсусною організацією і вона не думає, що Україна отримає консенсус.
«Не варто відкидати всіх росіян. Є багато росіян, які хочуть жити в мирі з Україною. І, врешті-решт, Україна повинна жити в мирі з російським сусідом», - також зазначала Райс.
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