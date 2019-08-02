Дружина Макрона пережила тригодинну косметичну операцію

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За даними ЗМІ, перша леді Франції, яка старша від свого чоловіка на 25 років, вирішила підрехтувати обличчя.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що дружина Еммануеля Макрона, Брижит Макрон, звернулась за допомогою до косметологів. Першій леді Франції провели тригодинну косметичну операцію у приватній лікарні Парижа.
За даними французьких ЗМІ, хірургічна операція була проведена 17 липня.
«Операція проводилась під загальним наркозом. Після цього вона два дні пробула у лікарні і відправилась на канікули», - відзначили ЗМІ.
Лікарня користується величезною популярністю серед знаменитостей та має відділення пластичної хірургії, що пропонує «передові методики», включаючи методи, присвячені «процедурам омолодження обличчя».
Нагадаємо, Брижит Макрон зараз 66 років. Вона старша від свого чоловіка на 25 років. Відносини між ними зав’язались коли Еммануель Макрон був студентом, а Брижит вчителькою.
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