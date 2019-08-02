Український ілюстратор присвятив Богдану та Зеленському колаж

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У соцмережі Facebook з’явився новий колаж від Богдана Процишина. Ілюстратор зобразив президента України Володимира Зеленського разом з помічником Андрієм Богданом.
Новину передає «Преса України».
Відомий український ілюстратор Богдан Процишин представив черговий сатиричний колаж. На цей раз ілюстратора надихнула інформація про те, що голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення.
Як відомо, у заяві були зазначені наступні слова: «Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання». Тобто це зовсім не означає, що таке бажання у Богдана уже виникло.
Так, для колажу ілюстратор використав фото з реклами, у якій раніше знімався Володимир Зеленський ще до президентства. За спиною у героя видно образ Богдана.
«Мені не пасує твоє кохання» - красується на картинці.
«Розлука року», - прокоментували у Мережі.
«Богдан, ти псуєш моє кохання», - також з’явилось у коментарях.
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