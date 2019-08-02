Бойовика Путіна 5 разів відкрили вогонь на Донбасі

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На Донбасі знову неспокійно. Путінські найманці нагадують про себе, пострілюючи.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі. Так, вчора, 1 серпня, ворожа сторона 5 разів відкривала вогонь.
«Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлось без жертв, однак один захисник України отримав поранення. Сьогодні, 2 липня, російські найманці не проявляли активність.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили представники ООС.
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07:08: Американці, росіяни, бізнесмени та політики бажають відставки Богдана – експерт (ВІДЕО)
06:30: Погребинський: Куди Порошенко повіз півтонни стодоларових паперів?
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