Шрі-Ланка зустрічатиме українців без віз

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Українські мандрівники зможуть подорожувати на Шрі-Ланку без віз. Однак короткий термін.
Новину передає «Преса України».
З першого серпня поточного року українці та громадяни ще 47 країн не повинні оформляти віз для подорожі на Шрі-Ланку. За даними іноземних ЗМІ, мандрівники отримуватимуть візу по прибуттю в аеропорт.
Так, подивитися на Шрі-Ланку можна буде впродовж тридцяти днів. Раніше вартість візи в аеропорту становила близько 25 доларів.
Як зазначається, безвіз діятиме впродовж наступних шести місяців. Так, уряд Шрі-Ланки бажає оцінити ефективність програми з залучення туристів.
Варто зазначити, що окрім України безвіз діятиме й для таких країн: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Канада, Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.
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