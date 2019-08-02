Шрі-Ланка зустрічатиме українців без віз

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 08:47

Українські мандрівники зможуть подорожувати на Шрі-Ланку без віз. Однак короткий термін.

Новину передає «Преса України».

З першого серпня поточного року українці та громадяни ще 47 країн не повинні оформляти віз для подорожі на Шрі-Ланку. За даними іноземних ЗМІ, мандрівники отримуватимуть візу по прибуттю в аеропорт.

Так, подивитися на Шрі-Ланку можна буде впродовж тридцяти днів. Раніше вартість візи в аеропорту становила близько 25 доларів.

Як зазначається, безвіз діятиме впродовж наступних шести місяців. Так, уряд Шрі-Ланки бажає оцінити ефективність програми з залучення туристів.

Варто зазначити, що окрім України безвіз діятиме й для таких країн: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Канада, Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.