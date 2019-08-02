«Король лев» зібрав мільярд доларів

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 08:16

Анімаційний фільм «Король Лев» виявився дуже популярним. Всього за 19 днів він приніс творцям мільярд доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що американський анімаційний фільм «Король Лев» зібрав у світовому прокаті колосальний $1 млрд. І це всього за дев’ятнадцять днів.

«Студія Disney оголосила, що фотореалістичний ремейк мультфільму 1994 року сягне $1 млрд в світовому прокаті у вівторок, в 19-й день його виходу», - відзначили ЗМІ.

Варто зазначити, що це четверта стрічка Disney, яка змогла досягти такого успіху. Раніше стрічки «Аладдін» (Aladdin), «Капітан Марвел» (Captain Marvel) і «Месники: Фінал» (Avengers: Endgame) теж переступили позначку в мільярд доларів.

Як повідомлялось раніше, співачка Бейонсе представила кліп до саунтреку анімаційного фільму «Король лев».