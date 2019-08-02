«Король лев» зібрав мільярд доларів

У Києві чоловік, побачивши поліцію, вистрибнув з 10 поверху 07:41
Американці, росіяни, бізнесмени та політики бажають відставки Богдана – експерт (ВІДЕО) 07:08
Погребинський: Куди Порошенко повіз півтонни стодоларових паперів? 06:30
Фінляндія посилила вимоги до документів на візу для росіян 13:25
Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ 11:35
У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей 11:00
Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський 10:23
Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook 09:51
Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО) 08:05
Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев 11:37
Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ 09:47
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Анімаційний фільм «Король Лев» виявився дуже популярним. Всього за 19 днів він приніс творцям мільярд доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що американський анімаційний фільм «Король Лев» зібрав у світовому прокаті колосальний $1 млрд. І це всього за дев’ятнадцять днів.
«Студія Disney оголосила, що фотореалістичний ремейк мультфільму 1994 року сягне $1 млрд в світовому прокаті у вівторок, в 19-й день його виходу», - відзначили ЗМІ.
Варто зазначити, що це четверта стрічка Disney, яка змогла досягти такого успіху. Раніше стрічки «Аладдін» (Aladdin), «Капітан Марвел» (Captain Marvel) і «Месники: Фінал» (Avengers: Endgame) теж переступили позначку в мільярд доларів.
Як повідомлялось раніше, співачка Бейонсе представила кліп до саунтреку анімаційного фільму «Король лев».
07:41: У Києві чоловік, побачивши поліцію, вистрибнув з 10 поверху
07:08: Американці, росіяни, бізнесмени та політики бажають відставки Богдана – експерт (ВІДЕО)
06:30: Погребинський: Куди Порошенко повіз півтонни стодоларових паперів?
13:25: Фінляндія посилила вимоги до документів на візу для росіян
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.