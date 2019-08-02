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У Києві підозрюваний у виробництві наркотиків наклав на себе руки. Чоловік пішов на цей крок одразу після прибуття в його квартиру поліції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 серпня, стало відомо про інцидент у Києві. Тут під час обшуків у передбачуваного наркозлочинця підозрюваний вистрибнув з вікна 10 поверху. Вижити йому не вдалось.
Про це розповіли у прес-службі поліції Києва.
«Санкціоноване судом слідча дія в квартирі киянина проводилося в рамках розслідування кримінальної виробництва, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. В квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Все це відправлять на експертизу», - йдеться у повідомленні.
Поліцейські також уточнили, що під час обшуку чоловік відштовхнув оперативника та побіг на балкон.
07:41: У Києві чоловік, побачивши поліцію, вистрибнув з 10 поверху
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