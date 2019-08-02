У Києві чоловік, побачивши поліцію, вистрибнув з 10 поверху

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 07:41

У Києві підозрюваний у виробництві наркотиків наклав на себе руки. Чоловік пішов на цей крок одразу після прибуття в його квартиру поліції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 серпня, стало відомо про інцидент у Києві. Тут під час обшуків у передбачуваного наркозлочинця підозрюваний вистрибнув з вікна 10 поверху. Вижити йому не вдалось.

Про це розповіли у прес-службі поліції Києва.

«Санкціоноване судом слідча дія в квартирі киянина проводилося в рамках розслідування кримінальної виробництва, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. В квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Все це відправлять на експертизу», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські також уточнили, що під час обшуку чоловік відштовхнув оперативника та побіг на балкон.