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Американці, росіяни, бізнесмени та політики бажають відставки Богдана – експерт (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 07:08
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Американці, росіяни, бізнесмени та політики бажають відставки Богдана – експерт (ВІДЕО)

Олександр Дубінський пояснив, що означає так звана відставка Андрія Богдана. Він також розповів, кого противники Зеленського бажають бачити помічником президента.

Новину передає «Преса України».

Журналіст та депутат Олександр Дубінський прокоментував чутки про відставку голови Офісу президента Андрія Богдана. У своєму блозі він відзначив, що тисячі людей хотіли б аби Богдан покинув цю посаду.

«Цього вимагають американці, на це сподіваються росіяни, про це мріють деякі олігархи, бізнесмени й політики. Чому? Тому що ніхто не хоче, щоб Офіс президента Зеленського очолювала людина з яйцями. Всі хочуть, щоб цей офіс очолювала людина з капустою замість яєць», - зазначив він.

Дубінський також пожартував, що для деяких людей ідеальна кандидатура на посаду голови Офісу президента це Святослав Вакарчук.

«Ви знаєте, такий желейний офіс президента....Такого помічника хочуть для Зеленського аби у нього нічого не вийшло», - прокоментував Дубінський.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення.

«Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», - написав він в заяві.

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