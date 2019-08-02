Погребинський: Куди Порошенко повіз півтонни стодоларових паперів?

Аня Мартинюк 02 серпня 2019, 06:30

Михайло Погребинський звернув увагу на те, що петро Порошенко спокійно виїхав з країни. При цьому попередньо він виніс з банку чималу сумму.

Новину передає «Преса України».

Директор київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський зауважив на своїй сторінці у соцмережі, що одіозний п’ятий президент України відправився за кордон.

«Порошенко чомусь спокійно поїхав за кордон з усією родиною. А до цього - півтонни стодоларових паперів у готівку зі свого банку. Хто-небудь знає, де знаходяться ці гроші? Він зі Стамбула вже полетів в Дубай, а далі губляться його сліди», - зазначив він.

Підсумовуючи Погребинський додав, що тепер залишається гадати, як виглядає Порошенко та де він знаходиться.

Як повідомлялось раніше Петро Порошенко зняв з рахунку 34 мільйони доларів готівкою, що еквівалентно 340 кілограмам. Згодом стало відомо, що сім’я Порошенко обережно, по черзі, покинула Україну, відправившись у Стамбул. Куди одіозні Порошенки попрямували далі, невідомо.