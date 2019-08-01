Фінляндія посилила вимоги до документів на візу для росіян

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 13:25

Фінляндія вирішила ускладнити умови потрапляння в країну громадян Росії. Стало відомо, з якими труднощами зіткнуться мандрівники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що Фінляндія вирішила посилити вимоги до документів на візу. Однак, не для всіх, а лише для росіян. Уже з першого вересня цього року росіяни, які бажають отримати шенгенську візу, будуть змушені витратити більше сил на оформлення документу.

Зокрема, росіяни будуть змушені пред’явити усі підтверджуючі документи про поїздку. Мова йде про документи, які підтверджують проживання під час поїздки, проїзні квитки, письмовий опис маршруту заявником. Крім того, мандрівники будуть змушені підтвердити, що мають достатньо коштів для здійснення подорожі.

Варто зазначити, що раніше повний пакет документів у візових центрах Фінляндії запрошували лише у виняткових випадках.

Наразі у МЗС Фінляндії не пояснили, з чим пов’язані нововведення.