У НБУ пояснили різке зміцнення гривні до долара

Фінляндія посилила вимоги до документів на візу для росіян 13:25
Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ 11:35
У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей 11:00
Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський 10:23
Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook 09:51
Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО) 08:05
Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев 11:37
Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ 09:47
Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО) 09:18
Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі 07:09
Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом 06:33
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Офіційна гривня в Україні продовжує демонструвати зміцнення. У НБУ пояснили, з чим це пов'язано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, чому офіційна гривня демонструє зміцненя до провідної валюти – долара США. У макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень зазначено, що у другий місяць літа нацвалюта була підтримана значною пропозицією іноземної валюти.
В тому числі завдяки припливу іноземних портфельних інвестицій.
«Дохідність гривневих ОВДП зменшилася. На це впливали очікування інвесторів щодо зниження облікової ставки в липні, яке реалізувалося в середині місяця, та формування очікувань щодо подальшого зниження ставки в майбутньому», - йдеться у звіті.
До слова, сьогодні, 1 серпня, офіційний курс гривні до долара становить 25,02 грн.
13:25: Фінляндія посилила вимоги до документів на візу для росіян
11:35: Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ
11:00: У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей
10:23: Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський
09:51: Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.