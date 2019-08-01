У НБУ пояснили різке зміцнення гривні до долара

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 12:41

Офіційна гривня в Україні продовжує демонструвати зміцнення. У НБУ пояснили, з чим це пов'язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, чому офіційна гривня демонструє зміцненя до провідної валюти – долара США. У макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень зазначено, що у другий місяць літа нацвалюта була підтримана значною пропозицією іноземної валюти.

В тому числі завдяки припливу іноземних портфельних інвестицій.

«Дохідність гривневих ОВДП зменшилася. На це впливали очікування інвесторів щодо зниження облікової ставки в липні, яке реалізувалося в середині місяця, та формування очікувань щодо подальшого зниження ставки в майбутньому», - йдеться у звіті.

До слова, сьогодні, 1 серпня, офіційний курс гривні до долара становить 25,02 грн.