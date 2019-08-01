Порошенко розповів про плани на майбутнє

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 12:08

Одіозний колишній президент України Петро Порошенко розповів, ким бачить себе через десять років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, ким бачить себе п’ятий президент України Петро Порошенко через 10 років. У новому інтерв’ю він зазначив, що хотів би бути депутатом Європейського парламенту, який вже закінчує свою каденцію.

«Я б дуже хотів, щоб я був живий. І мріяв би, щоб я завершував свою каденцію депутата Європейського парламенту», - розповів Порошенко.

Крім того, колишній український лідер не захотів відповідати на запитання, чи напишуть про нього в підручниках історії України. Так, Порошенко запропонував поговорити про це через 2-3 роки.

Тим не менше Порошенко вважає, що останні 5 років були одними з найкращих років країни та найважчих водночас.

«Ми не можемо легко переносити втрату Криму. Ми не можемо легко переносити агресію на Донбасі. Ми не можемо легко переносити кардинальну перебудову економіки, коли 6% ВВП змушені витрачати на війну ... Але я абсолютно спокійно, чесно дивлюся в очі щодо місця в історії Петра Порошенка. Поговоримо про це, коли прийде час», - підсумував він.