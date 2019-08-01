Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ 11:35
У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей 11:00
Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський 10:23
Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook 09:51
Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО) 08:05
Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев 11:37
Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ 09:47
Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО) 09:18
Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі 07:09
Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом 06:33
Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан 13:57
День незалежності в Україні проведуть у новому форматі 13:32
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Кримські окупанти заявили, що раді бачити на півострові українських туристів. За їх словами, останні мають змогу переконатись і розповісти усім, що у Криму «все в порядку».
Новину передає «Преса України».
Так званий заступник голови Експертно-консультативної ради при голові РК Олександр Форманчук зробив гучну заяву у стилі роспропаганди. За його словами, українці, які прибувають на анексований півострів, знайдуть можливість розповісти «всю правду про Крим».
За його словами, кількість туристів з України щодня зростає, а це свідчить про те, «реалізована київською владою політика роз'єднання українців і росіян не відповідає глибинним сподіванням російського і українського народу».
«Чим більше до нас будуть приїжджати українці, тим краще, тому що тут вони бачать правду. Вони бачать, що російський Крим розвивається, а не стагнує і не перетворюється, як намагаються українські політики залякувати населення, в якусь військову базу», - заявив пропагандист.
Тим не менше він наголосив, що військова база Чорноморського флоту і в Криму є «ключовим моментом збереження стабільності» у Росії.
11:35: Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ
11:00: У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей
10:23: Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський
09:51: Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook
08:35: Відома співачка оголила ноги
08:05: Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.