Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 11:35

Кримські окупанти заявили, що раді бачити на півострові українських туристів. За їх словами, останні мають змогу переконатись і розповісти усім, що у Криму «все в порядку».

Новину передає «Преса України».

Так званий заступник голови Експертно-консультативної ради при голові РК Олександр Форманчук зробив гучну заяву у стилі роспропаганди. За його словами, українці, які прибувають на анексований півострів, знайдуть можливість розповісти «всю правду про Крим».

За його словами, кількість туристів з України щодня зростає, а це свідчить про те, «реалізована київською владою політика роз'єднання українців і росіян не відповідає глибинним сподіванням російського і українського народу».

«Чим більше до нас будуть приїжджати українці, тим краще, тому що тут вони бачать правду. Вони бачать, що російський Крим розвивається, а не стагнує і не перетворюється, як намагаються українські політики залякувати населення, в якусь військову базу», - заявив пропагандист.

Тим не менше він наголосив, що військова база Чорноморського флоту і в Криму є «ключовим моментом збереження стабільності» у Росії.