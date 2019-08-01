Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ 11:35
У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей 11:00
Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський 10:23
Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook 09:51
Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО) 08:05
Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев 11:37
Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ 09:47
Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО) 09:18
Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі 07:09
Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом 06:33
Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан 13:57
День незалежності в Україні проведуть у новому форматі 13:32
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Влада Японії дала добро на суперечливий експеримент. Так, дослідники працюватимуть над створенням гібридних органів.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що вчені з Університету Токіо отримали схвалення на проведення дослідів з використанням гібридних ембріонів. Мова йде про ембріони з клітинами мишей та людини. За попередніми даними, мета досліду – навчитися вирощувати внутрішні органи, схожі за будовою до людських.
Вчені сподіваються, що такі органи можна буде пересаджувати людям. За даними японських ЗМІ, органи вирощуватимуться безпосередньо у тваринах.
«Ми почнемо з малого. Спочатку створимо мишей-гібридів, далі перейдемо на щурів та свиней», - відзначили вчені.
Біологи уже забили тривогу через такий хід подій. За їх словами, такі маніпуляції вплинуть на свідомість тварин, а це з точки зору біоетики не дуже приємно.
11:35: Українські туристи знайдуть можливість розповісти про Крим - росЗМІ
11:00: У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей
10:23: Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський
09:51: Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook
08:35: Відома співачка оголила ноги
08:05: Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.