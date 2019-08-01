У Японії проведуть дослід з поєднання клітин людини та мишей

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 11:00

Влада Японії дала добро на суперечливий експеримент. Так, дослідники працюватимуть над створенням гібридних органів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що вчені з Університету Токіо отримали схвалення на проведення дослідів з використанням гібридних ембріонів. Мова йде про ембріони з клітинами мишей та людини. За попередніми даними, мета досліду – навчитися вирощувати внутрішні органи, схожі за будовою до людських.

Вчені сподіваються, що такі органи можна буде пересаджувати людям. За даними японських ЗМІ, органи вирощуватимуться безпосередньо у тваринах.

«Ми почнемо з малого. Спочатку створимо мишей-гібридів, далі перейдемо на щурів та свиней», - відзначили вчені.

Біологи уже забили тривогу через такий хід подій. За їх словами, такі маніпуляції вплинуть на свідомість тварин, а це з точки зору біоетики не дуже приємно.