Через «Слугу народу» у ВРУ потрапило багато випадкових людей – Бужанський

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 10:23

Представник партії «Слуга народу» заявив, що у команді Зеленського багато випадкових людей.

Новину передає «Преса України».

Новоспечений український депутат та письменник Макс Бужанський заявив, що у президентській фракції є багато випадкових людей. За його словами, це і добре і не дуже.

«Я дуже багатьох з них знаю, знаю давно. Дуже багатьох з них не знаю. Дійсно, багато випадкових людей. Це і добре, і погано. Чому добре? Тому що у нас немає кадрового резерву з підготовлених досвідчених людей, яких могли, консолідовано погодившись, привести в політику», - зазначив він.

Бужанський також розповів, чому погано мати у команді випадкових людей. За його словами, проводитиметься великий відсів.

«Хтось буде робити помилки щиро, а хтось буде не щиро 100% і т. д. Але знову ж, задавимо колективом, припремо. Будемо контролювати один одного», - підсумував він.

До слова, у команді Зеленського є професійний весільний фотограф Сергій Штепа, який також полюбляє робити фото у стилі ню. Також у ВРУ буде телеведучий Олександр Скічко.