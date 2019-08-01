Озвучено витрати «Слуги народу» на агітацію у Facebook

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 09:51

Стали відомі витрати партії «Слуга народу» на рекламу. Як виявилось, у політсилі вирішили замовчати про витрати на рекламу у Фейсбук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що партія Володимира Зеленського «Слуга народу» витратила на виборчу кампанію 114,65 мільйона гривень ще один мільйон гривень було витрачено на рекламу у соцмережі Фейсбук, однак про це у парітї вирішили замовчати.

Про такі витрати дізнався рух «Чесно», представники якого проаналізували остаточний фінансовий звіт про використання коштів виборчого фонду.

«Як відомо, парламентська виборча кампанія почалася 23 травня. За даними Бібліотеки реклами Facebook, тільки з офіційної сторінки" Слуга народу "з початку червня витратили більше 57 000 доларів. У гривнях це майже 1,5 мільйона. Під час парламентської кампанії, по крайней міру в кінці неї сторінка партії поширювала агітацію», - зазначили експерти.

Тим не менше, донори партії стануть відомі лише у листопаді, коли в НАПКА буде подано звіт за третій квартал року.

До слова, на агітацію на телебаченні «Слуга народу» витратила 93 млн грн. З цієї суми 43,2 млн грн пішло підприємствам, які входять в медіахолдинг «1 + 1 Media» олігарха Ігоря Коломойського.

Інші канали, ICTV, Новий канал, СТБ отримали понад 19,7 млн грн. Тим часом «ТРК Україна» заробила 16,6 млн грн, «Інтер» - 16,3 млн грн. Ще 16,99 млн грн пішло на зовнішню рекламу.