Українців попередили про серпневі метеоудари

Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО) 08:05
Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев 11:37
Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ 09:47
Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО) 09:18
Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі 07:09
Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом 06:33
Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан 13:57
День незалежності в Україні проведуть у новому форматі 13:32
Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна 13:07
Вчені попередили про небезпеку використання магнітних вій 11:45
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
З приходом останнього місяця літа на Україну насунуться магнітні бурі. Стало відомо, коли чутливі люди можуть відчути на собі так званий магнітний удар.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН представили свій прогноз на серпень. За словами експертів, в останній місяць літа сильних магнітних бур не буде. Тим не менше, уже на початку місяця відбудеться два метоудара.
А саме 5 та 6 серпня. Однак рівня магнітної бурі вони не досягнуть. Крім того, незначні магнітні коливанні очікуються 7, 11, 12, 13 та 24 серпня.
За словами медиків, у ці дні варто проводити ранкові зарядки для покращення кровообігу та зняття стресу. Контрасний душ також може допомогти запобігти неприємному погодньому ефекту.
Ще одна порада від експертів – зменшити перебування на сонці та уникати фізичних навантажень.
08:35: Відома співачка оголила ноги
08:05: Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО)
11:37: Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев
09:47: Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ
09:18: Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.