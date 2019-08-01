Українців попередили про серпневі метеоудари

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 09:13

З приходом останнього місяця літа на Україну насунуться магнітні бурі. Стало відомо, коли чутливі люди можуть відчути на собі так званий магнітний удар.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН представили свій прогноз на серпень. За словами експертів, в останній місяць літа сильних магнітних бур не буде. Тим не менше, уже на початку місяця відбудеться два метоудара.

А саме 5 та 6 серпня. Однак рівня магнітної бурі вони не досягнуть. Крім того, незначні магнітні коливанні очікуються 7, 11, 12, 13 та 24 серпня.

За словами медиків, у ці дні варто проводити ранкові зарядки для покращення кровообігу та зняття стресу. Контрасний душ також може допомогти запобігти неприємному погодньому ефекту.

Ще одна порада від експертів – зменшити перебування на сонці та уникати фізичних навантажень.