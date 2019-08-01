Відома співачка оголила ноги

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 08:35

Американська 20-річна співачка Медісон Бір показала довжелезні ноги у мінішортах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, у Мережі з’явились фото американської реп-виконавиці Медісон Бір. 20-річна знаменитість прогулювалась у непристойно коротких джинсових шортах та облягаючому білому корсеті без брителей.

Так, зірка відправилась за покупками у супермаркет у Західному Голлівуді. Її образ доповнили масивні чорні черевики.

«Ці шорти нагадують трусики», - прокоментували у Мережі.

«Звісно, вона молода і гарна. У таких шортах їй тільки пересуватись на позашляховику», - додали у коментарях.