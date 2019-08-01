Відома співачка оголила ноги

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Американська 20-річна співачка Медісон Бір показала довжелезні ноги у мінішортах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, у Мережі з’явились фото американської реп-виконавиці Медісон Бір. 20-річна знаменитість прогулювалась у непристойно коротких джинсових шортах та облягаючому білому корсеті без брителей.
Так, зірка відправилась за покупками у супермаркет у Західному Голлівуді. Її образ доповнили масивні чорні черевики.
«Ці шорти нагадують трусики», - прокоментували у Мережі.
«Звісно, вона молода і гарна. У таких шортах їй тільки пересуватись на позашляховику», - додали у коментарях.
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