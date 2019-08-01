Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО)
  • Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО)
  • З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України

Відома співачка оголила ноги

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 08:35
Версія для друку
Відома співачка оголила ноги

Американська 20-річна співачка Медісон Бір показала довжелезні ноги у мінішортах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, у Мережі з’явились фото американської реп-виконавиці Медісон Бір. 20-річна знаменитість прогулювалась у непристойно коротких джинсових шортах та облягаючому білому корсеті без брителей.

Так, зірка відправилась за покупками у супермаркет у Західному Голлівуді. Її образ доповнили масивні чорні черевики.

«Ці шорти нагадують трусики», - прокоментували у Мережі.

«Звісно, вона молода і гарна. У таких шортах їй тільки пересуватись на позашляховику», - додали у коментарях. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції