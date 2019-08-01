Ляшко з заявою про «зелену чуму» наробив шуму у Мережі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 серпня 2019, 08:05

Відео Олега Ляшка наробило шуму у Мережі. Так, радикал звернув увагу на те, що його ролик опублікував у себе Олександр Онищенко, а потім й Андрій Богдан.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олег Ляшко записав чергове відео звернення. На цей раз він запропонував меру Києва Віталію Кличку об’єднатися заради боротьби з «зеленою чумою», маючи на увазі команду президента Володимира Зеленського.

Так, відео оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі й біглий нардеп Олександр Онищенко, зазначивши, що все стало на свої місця і два представника нетрадиційної статі зійшлись. В результаті відео та образливий напис до нього перепостив голова Офісу президента Андрій Богдан. На такий хід подій відреагував Олег Ляшко.

«Що ви на це скажете, українці? Це просто жах! Голова офісу президента Богдан перепощує Онищенка, якого розшукують правоохоронці за розкрадання більше 3 мільярдів гривень. Ви можете уявити, щоб глава адміністрації Трампа чи Меркель постили бен Ладена ...», - написав радикал.

Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що повідомлення про двох чоловіків нетрадиційної стані зовсім не збентежили Ляшка.