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Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 11:37
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Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев

Жителі Ефіопії візьмуться засаджувати країну деревами. Так, вони навіть можуть побити світовий рекорд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що жителі Ефіопії збираються встановити новий світовий рекорд. У наступний понеділок, 5 серпня, буде висаджено 350 мільйонів дерев. Зроблять це за короткий термін – всього 12 годин.

Це означає, що кожен ефіопець повинен висадити 40 саджанців під час сезону дощів.

Така акція проводиться в рамках кампанії прем'єр-міністра Абія Ахмеда «Зелена спадщина». Так, він бажає посадити чотири мільярди дерев у період з травня по жовтень цього року, у сезон дощів, для відновлення Ефіопії. Також акція має на меті боротьбу зі зміною клімату та вирубуванням лісів.

«Сьогодні Ефіопія налаштована на нашу спробу разом побити світовий рекорд за зелену спадщину», - зазначив прем'єр-міністр Ефіопії.

До слова, в даний час Індія тримає світовий рекорд з найбільше посаджених дерев за один день після того. У 2016 році 800 000 добровольців посадили понад 50 мільйонів дерев.

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