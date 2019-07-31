Ефіопія за 12 годин посадить рекордні 350 мільйонів дерев

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Жителі Ефіопії візьмуться засаджувати країну деревами. Так, вони навіть можуть побити світовий рекорд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що жителі Ефіопії збираються встановити новий світовий рекорд. У наступний понеділок, 5 серпня, буде висаджено 350 мільйонів дерев. Зроблять це за короткий термін – всього 12 годин.
Це означає, що кожен ефіопець повинен висадити 40 саджанців під час сезону дощів.
Така акція проводиться в рамках кампанії прем'єр-міністра Абія Ахмеда «Зелена спадщина». Так, він бажає посадити чотири мільярди дерев у період з травня по жовтень цього року, у сезон дощів, для відновлення Ефіопії. Також акція має на меті боротьбу зі зміною клімату та вирубуванням лісів.
«Сьогодні Ефіопія налаштована на нашу спробу разом побити світовий рекорд за зелену спадщину», - зазначив прем'єр-міністр Ефіопії.
До слова, в даний час Індія тримає світовий рекорд з найбільше посаджених дерев за один день після того. У 2016 році 800 000 добровольців посадили понад 50 мільйонів дерев.
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