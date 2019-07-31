Супрун дала свої останні поради новим депутатам

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 11:07

Американка Уляна Супрун, яка допрацьовує на посту виконувачки обов’язків міністра охорони України останні дні, вирішила представити нардепам чергові «цінні» поради».

Новину передає «Преса України».

Одіозна медреформаторка Уляна Супрун вирішила вкотре продемонструвати свої примітивні блогерські здібності. Поки ще виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України, яку прислали зі США у період Революції гідності, порадила новим нардепам мити руки.

Це не єдина «цінна» порада від американки.

«Харчуйтеся збалансовано. Раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, цільнозерновому хлібі, оліях та різних джерелах білка. Натомість щоденне вживання червоного чи процесованого м’яса збільшує ризик раку... Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров’ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому в кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть», - написала вона у соцмережі.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому Уляна Супрун кормить українців порадами. За їх словами, це демонстрація щонайменше неповаги до українців, натяк на те, що вони не дуже розумні, адже можуть проковтнути таку інформацію в той час як за їх спиною кояться справді жахаючі речі.

«Дітей обколюють сумнівними вакцинами, термін дії яких збігає. Нам впарюють ліки конкретних компаній. Інтерес Супрун тут очевидний. Медреформа взагалі націлена на те, щоб українці не могли дозволити собі лікування», - відзначили українські експерти.