Грандіозного шоу Victoria's Secret більше не буде

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 10:27

«Ангел» Victoria's Secret Шаніна Шейк зробила гучну заяву. За її словами, у 2019 році грандіозного показу білизни не буде.

Новину передає «Преса України»

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що цьогоріч показу мод від Victoria's Secret, який вважають однією із найважливіших подій у фешн-світі, не відбудеться. Відповідну заяву зробила модель бренду Шаніна Шейк.

Зірка подіуму пояснила, що цьогоріч організатори працюватимуть над брендінгом.

«На жаль, шоу Victoria's Secret цього року не відбудеться. Це те, до чого я не звик, тому що кожного року в цей час я тренуюсь, як ангел. Але я впевнена, що в майбутньому станеться щось, в чому я майже впевнена. Я впевнений, що наразі йде робота над брендингом та новими способами зробити шоу, тому що це найкраще шоу у світі», - зазначила 28-річна модель.

До слова, Шаніна Шейк брала участь у шоу у 2011, 2012, 2014, 2015 та 2018 роках. Нагадаємо, раніше Леслі Векснер - генеральний директор материнської компанії Victoria's Secret L Brands, заявила, що шоу більше не буде виходити в ефір через мережеве телебачення. Причина – падіння рейтингів.

«Мода - це бізнес змін. Ми повинні розвиватися і змінюватися, щоб розвиватися. Зважаючи на це, ми вирішили переосмислити традиційний показ Victoria's Secret Fashion Show», - заявила вона.