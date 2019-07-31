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У Володимира Зеленського знайшли ще одного цікавого кадра, який може посунути Уляну Супрун з вічного посту виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що вчора, 30 липня, президент України Володимир Зеленський призначив собі радника Михайла Радуцького. Останній – відомий бізнесмен, засновник та співласник клініки «Борис».
Крім того Михайло Радуцький одного разу засвітився у російському телешоу «Битва екстрасенсів». Він був гостем шоу. Так, екстрасенси повинні були розповісти щось цікаве про гостя.
Так, відповідний указ № 564/2019 від 30 липня уже підписано. Відомо, що Радуцький буде позаштатним радником.
На подію відреагував блогер Антон Ходза, який і зауважив, що Радуцький з’являвся на каналі ТНР. За словами Ходза, останній має всі шанси замінити Уляну Супрун.
«Знайомтеся, Михайло Радуцький, колишній співвласник клініки «Борис» і потенційний міністр охорони здоров'я. Тут Михайло бере участь в «Битві екстрасенсів» на телеканалі «ТНТ». Це 2013 рік, сезон 14 випуск 10. Потужний маг 80 рівня Олександр Шепс показує Михайлу свої здібності. Міністра охорони здоров'я, який ходить до ворожок і екстрасенсів у нас ще не було відомо. А може і були, ми просто про них не знали. - Магічна куля, скажи мені, коли буде епідемія грипу? - Що кажуть карти Таро про закупівлю ліків? - Ретроградний Меркурій погано впливає на темпи вакцинації», - пожартував блогер.
09:47: Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ
09:18: Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО)
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