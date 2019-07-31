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Проросійський активіст Бенес Айо знову наробив шуму. Так, він виступив у «ДНР».
Новину передає «Преса України».
Український блогер Денис Казанський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому темношкірий найманець з «ДНР» Бенес Айо, більш відомий як «Чорний Ленін», верещить у центрі Донецька.
Зокрема, путінський найманець скандував проти єврмайдану. За його словами, «українських фашистів, бандерівців та олігархів» підтримують «прокляті євроамериканські імперіалісти».
Крім того, пропагандист Кремля згадав й про президента України Володимира Зеленського.
«... після воцаріння бандерівського фюрера Зеленського, кількість порушень режиму припинення вогню з боку України збільшилася», - заявив він.
Нагадаємо, Бенес Айо – латвієць, який в Україні захищає інтереси Володимира Путіна.
09:47: Учасник «Битви екстрасенсів» збирається замінити Супрун в МОЗ
09:18: Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО)
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