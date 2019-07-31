Блогер показав оскаженілого путінського найманця (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 09:18

Проросійський активіст Бенес Айо знову наробив шуму. Так, він виступив у «ДНР».

Новину передає «Преса України».

Український блогер Денис Казанський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому темношкірий найманець з «ДНР» Бенес Айо, більш відомий як «Чорний Ленін», верещить у центрі Донецька.

Зокрема, путінський найманець скандував проти єврмайдану. За його словами, «українських фашистів, бандерівців та олігархів» підтримують «прокляті євроамериканські імперіалісти».

Крім того, пропагандист Кремля згадав й про президента України Володимира Зеленського.

«... після воцаріння бандерівського фюрера Зеленського, кількість порушень режиму припинення вогню з боку України збільшилася», - заявив він.

Нагадаємо, Бенес Айо – латвієць, який в Україні захищає інтереси Володимира Путіна.