Гройсман назвав Порошенка брехуном

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 08:45

Слідом за Арсеном Аваковим колишнього українського лідера Петра Порошенка розкритикував й Володимир Гройсман.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що ознайомився з інтерв’ю колишнього лідера країни Петра Порошенка.

«Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним», - зазначив Гройсман.

За його слвоами, є велика різниця між «правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями».

«Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!» - написав Гройсман.

Як повідомлялось раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Петро Порошенко може брехати й оком не кліпнути. Так, він звернув увагу на те, що колишній лідер звинуватив поліцію у роботі проти нього.