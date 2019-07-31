Модель Playboy припаркувала авто у басейні (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 08:12

Сорая Вучеліч загнала свій ламборгіні в басейн у Каннах. Модель зізналась, що вела авто на високих підборах.

Новину передає «Преса України».

Відома хорватська Playboy модель Сорая Вучеліч, яка мала роман зі старшим сином Віктора Януковича та футболістом Неймаром, розбила свій розкішний ламборгіні в Каннах. За попередніми даними, 32-річна знаменитість, керуючи автомобілем на високих підборах, не змогла нажати педаль гальма.

В результаті її автівка влетіла у басейн. Відео інциденту вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.

На кадрах видно синє ламборгіні, яке витягають з басейну.

«Коли високий каблук зіскочує з гальма, а Ламбо опиняється в басейні», - такими словами підписала відео знаменитість.

Тим не менше інтернет-спільнота відзначила, що ролик, очевидно, зняли для телепередачі чи фільму.