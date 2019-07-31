Модель Playboy припаркувала авто у басейні (ВІДЕО)

Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі 07:09
Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом 06:33
Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан 13:57
День незалежності в Україні проведуть у новому форматі 13:32
Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна 13:07
Вчені попередили про небезпеку використання магнітних вій 11:45
Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО) 10:02
З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України 08:50
Коханий Світлани Лободи потримався за штурвал літака на шляху у Москву (ВІДЕО) 14:00
Український журналіст запропонував ввести війська в Росію 13:34
The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками 13:07
Компанія українського олігарха експортувала в Росію труби і колеса на 1 млрд грн 12:30
Цар дивиться рибок в батискафі: У Росії гостро розкритикували Путіна 11:51
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Сорая Вучеліч загнала свій ламборгіні в басейн у Каннах. Модель зізналась, що вела авто на високих підборах.
Новину передає «Преса України».
Відома хорватська Playboy модель Сорая Вучеліч, яка мала роман зі старшим сином Віктора Януковича та футболістом Неймаром, розбила свій розкішний ламборгіні в Каннах. За попередніми даними, 32-річна знаменитість, керуючи автомобілем на високих підборах, не змогла нажати педаль гальма.
В результаті її автівка влетіла у басейн. Відео інциденту вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.
На кадрах видно синє ламборгіні, яке витягають з басейну.
«Коли високий каблук зіскочує з гальма, а Ламбо опиняється в басейні», - такими словами підписала відео знаменитість.
Тим не менше інтернет-спільнота відзначила, що ролик, очевидно, зняли для телепередачі чи фільму.
07:09: Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі
06:33: Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом
13:57: Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан
13:32: День незалежності в Україні проведуть у новому форматі
13:07: Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.