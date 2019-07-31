Останній день липня буде грозовим – синоптики

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 07:40

В Україні втримається складна синоптична картина. За словами синоптиків, можна очікувати на грози і шквали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, в деяких регіонах України погіршиться синоптична картина. Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«Таким чином, 31 липня в західних, центральних, південних і східних областях очікуються грози, вдень місцями шквали до 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, український синоптик Леонід Горбань попереджав, що літо в Україні буде пізнім та коротким. За його прогнозом, все літо буде дощовим та прохолодним, однак спеку можна буде застати в період з 15 серпня до 1 вересня.

«Початок серпня буде спекотним, але з 10 числа температура різко почне падати до +19 +22 градусів і нижче. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами», - розповідав Горбань.