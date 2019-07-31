Ляшко гостро розкритикував Зеленського за бажання зняти мораторій на продаж землі

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Олег Ляшко нагадав, що зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення – це великий злочин. За його словами, він ініціює всенародний рух опору аби завадити реалізації такого плану.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олег Ляшко звернувся до президента Володимира Зеленського. За його словами, український лідер планує зняти мораторій на продаж землі заради нового кредиту від МВФ.
«Це продаж України та втрата Державності, величезний злочин перед майбутніми поколіннями українців. Спроба Зеленського продати нашу землю іноземцям призведе до глибокого громадянського конфлікту в Україні, відповідальність за який ляже персонально на Зеленського. Відповідно до Конституції України земля є власністю Українського народу, тому влада немає жодного права розпродувати іноземцям нашу землю, не спитавши на це дозволу усіх українців. Виключно на рефередумі і лише українці, а не тимчасова влада, повинні вирішити чиєю буде земля», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.
Окрім цього Ляшко додав, що він та його команда готові оскаржити у Конститатуційному суді відповідний закон, а також створити всенародний рух опору.
«Ми вдамося до будь яких акцій, треба буде - і до партизанського руху, як це робили наші діди проти німців, але забрати землю в українців не дамо нікому!» - підкреслив радикал.
Раніше заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук заявляв, що до кінця поточного року буде скасовано мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.
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