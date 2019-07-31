Онищенко порівняв Кличка з новоствореним столичним мостом

Аня Мартинюк 31 липня 2019, 06:33

Олександр Онищенко розкритикував Віталія Кличка. За його словами, останній або лідер корупції або просто тупий.

Новину передає «Преса України».

Політик Олександр Онищенко заявив, що Віталій Кличко, чиє ім’я знають у всьому світі, якось вирішив полізти у політику. За його словами, столичний мер або тупий або ж він очолює усі корупційні схеми.

«Найбрудніше (політика - ред.) і мерзенне болото, яке тільки можна уявити. На нього рівнялось ціле покоління українців, а зараз він викликає лише презирство. Виходячи зі сказаного Богданом на прес-конференції, у мене є 2 варіанти. Або Кличко очолює всі корупційні схеми і отримує величезні відкати, або він настільки тупий, що ним маніпулюють всі кому не лінь, а Віталя киває гривою і не лізе туди, куди не просять. Який з цих варіантів вірний вирішуватимуть правоохоронні органи», - зазначив Онищенко.

Політик додав, що Кличка можна порівняти з новобудованим мостом у Києві.

«У нього теж вклали багато грошей, представили в красивій обгортці, а за фактом отримали неробоче лайно. Після цього він зобов'язаний піти у відставку, щоб городяни столиці змогли вибрати нового мера Києва», - підсумував Онищенко.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський не виключає кандидатуру Кличка на пост голови КМДА. Однак Богдан додав, що за правління Кличка позитивних зрушень не відбулось. Крім того, він критикував Кличка, зауваживши, що столицею України керують «смотрящіє».