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Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 13:57
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Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан

Андрій Богдан заявив, що Віталію Кличку все ще можуть дати зелене світло на головування в КМДА.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що український лідер Володимир Зеленський розглядає декілька кандидатів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, яку наразі займає Віталій Кличко.

За словами Богдана, Кличко може претендувати на збереження посади. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу.

«На зустрічах з паном Кличком я йому говорив, що він один з претендентів, оскільки він відомий, публічна особа. Якщо народ і влада побачать, що помінялися справи в Києві, то його може бути перепризначено», - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Андрій Богдан критикував Кличка, зазначивши, що столицею України керують «смотрящіє». 

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