Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан 13:57
День незалежності в Україні проведуть у новому форматі 13:32
Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна 13:07
Вчені попередили про небезпеку використання магнітних вій 11:45
Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО) 10:02
З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України 08:50
Коханий Світлани Лободи потримався за штурвал літака на шляху у Москву (ВІДЕО) 14:00
Український журналіст запропонував ввести війська в Росію 13:34
The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками 13:07
Компанія українського олігарха експортувала в Росію труби і колеса на 1 млрд грн 12:30
Цар дивиться рибок в батискафі: У Росії гостро розкритикували Путіна 11:51
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
В Офісі президента України попередили, що цьогоріч День незалежності святкуватимуть по-новому. Так, традиційного параду більше не буде.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що 24 серпня, у День незалежності України, у Києві не буде параду. Відповідну інформацію надав голова Офіса Зеленського Андрій Богдан.
«Україна буде відзначати День незалежності в новому форматі. Замість традиційного параду на центральній вулиці буде марш гідності. Цей захід в європейському стилі має закласти основу нової традиції вшанування тих, ким пишається Україна», - заявив він.
За його словами, Хрещатиком пройдуть представники ЗСУ, ветерани, медики, вчителі, дипломати та спортсмени. Крім того, до маршу долучиться й український лідер.
«Потім глава держави звернеться до народу, далі пройде грандіозний концерт», - підсумував він.
13:57: Зеленський може дати добро на головування Кличка в КМДА – Богдан
13:32: День незалежності в Україні проведуть у новому форматі
13:07: Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна
11:45: Вчені попередили про небезпеку використання магнітних вій
10:35: Україну накрили грозові дощі
10:02: Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.