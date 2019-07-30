День незалежності в Україні проведуть у новому форматі

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 13:32

В Офісі президента України попередили, що цьогоріч День незалежності святкуватимуть по-новому. Так, традиційного параду більше не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що 24 серпня, у День незалежності України, у Києві не буде параду. Відповідну інформацію надав голова Офіса Зеленського Андрій Богдан.

«Україна буде відзначати День незалежності в новому форматі. Замість традиційного параду на центральній вулиці буде марш гідності. Цей захід в європейському стилі має закласти основу нової традиції вшанування тих, ким пишається Україна», - заявив він.

За його словами, Хрещатиком пройдуть представники ЗСУ, ветерани, медики, вчителі, дипломати та спортсмени. Крім того, до маршу долучиться й український лідер.

«Потім глава держави звернеться до народу, далі пройде грандіозний концерт», - підсумував він.