Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна

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Нове опитування серед росіян показало, що значна частина людей не бажає аби Володимир Путін продовжив керувати країною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, стали відомі результати опитування «Левада-центру». Так, росіян запитали, чи бажають вони знову бачити Володимира Путіна президентом. 54% опитаних відповіли, що хочуть аби чинний лідер продовжив головування.
Ще 38% виступили проти такого ходу подій. 8% опитаних не змогли дати відповідь.
Такі результати прокоментував Лев Гудков, директор «Левада-центру».
«Найбільш критично до нього ставляться люди 25-30 років, більш забезпечені й освічені. ... Вони будуть впливати все більше, і ми побачимо посилення негативного тренду в ставленні до президента», - заявив він.
Нагадаємо, повноваження Володимира Путіна завершуються у 2024 році. Варто зазначити також, що у минулому році Володимир Путін був обраний на четвертий термін. Наразі російська конституція не дозволяє йому балотуватись у 2024 році.
Тим не менше експерти зазначають, що кремлівський лідер може ініціювати коректування конституції.
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