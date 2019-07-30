Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 13:07

Нове опитування серед росіян показало, що значна частина людей не бажає аби Володимир Путін продовжив керувати країною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стали відомі результати опитування «Левада-центру». Так, росіян запитали, чи бажають вони знову бачити Володимира Путіна президентом. 54% опитаних відповіли, що хочуть аби чинний лідер продовжив головування.

Ще 38% виступили проти такого ходу подій. 8% опитаних не змогли дати відповідь.

Такі результати прокоментував Лев Гудков, директор «Левада-центру».

«Найбільш критично до нього ставляться люди 25-30 років, більш забезпечені й освічені. ... Вони будуть впливати все більше, і ми побачимо посилення негативного тренду в ставленні до президента», - заявив він.

Нагадаємо, повноваження Володимира Путіна завершуються у 2024 році. Варто зазначити також, що у минулому році Володимир Путін був обраний на четвертий термін. Наразі російська конституція не дозволяє йому балотуватись у 2024 році.

Тим не менше експерти зазначають, що кремлівський лідер може ініціювати коректування конституції.