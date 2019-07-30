Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України
  • The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками
  • Пішов з життя Роман Вірастюк

Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 13:07
Версія для друку
Осточортів: 38% росіян виступили против повторного президентства Путіна

Нове опитування серед росіян показало, що значна частина людей не бажає аби Володимир Путін продовжив керувати країною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стали відомі результати опитування «Левада-центру». Так, росіян запитали, чи бажають вони знову бачити Володимира Путіна президентом. 54% опитаних відповіли, що хочуть аби чинний лідер продовжив головування.

Ще 38% виступили проти такого ходу подій. 8% опитаних не змогли дати відповідь. 

Такі результати прокоментував Лев Гудков, директор «Левада-центру».

«Найбільш критично до нього ставляться люди 25-30 років, більш забезпечені й освічені. ... Вони будуть впливати все більше, і ми побачимо посилення негативного тренду в ставленні до президента», - заявив він.

Нагадаємо, повноваження Володимира Путіна завершуються у 2024 році. Варто зазначити також, що у минулому році Володимир Путін був обраний на четвертий термін. Наразі російська конституція не дозволяє йому балотуватись у 2024 році.

Тим не менше експерти зазначають, що кремлівський лідер може ініціювати коректування конституції.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції