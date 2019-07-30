Аксьонов вирішив забирати у кримчан катери

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 12:27

Сергій Аксьонов звернувся до Дмитра Медведєва. Так, він забажав отримати дозвіл на конфіскацію катерів кримчан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов звернувся до прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Так, він попросив у останнього дозволу карати власників маломірних суден, які зазвичай використовують для морських прогулянок.

«Я звернувся до Дмитра Анатолійовича Медведєва з заходами по наведенню порядку в частині збільшення адміністративних штрафів для юридичних осіб - це стосується маломірних суден. Ми сьогодні бачимо цілковитий бардак, всі служби ... зізнаються в своєму безсиллі. Ми також наполягаємо на заходах, в тому числі конфіскації ... знаряддя адміністративного правопорушення ... За один день проїхали, у всіх позабирали, у кого немає документів - і на цьому все закінчиться», - заявив він.

Аксьонов підсумував, що штрафи – це не вирішення проблеми, адже на анексованому півострові всі хоч кожен день готові платити штрафи.