Вчені попередили про небезпеку використання магнітних вій

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За словами вчених, красуні, які прикріплюють собі магнітні вії, повинні бути дуже обережні. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що рентгенологи забили тривогу. За їх словами, власниці магнітних вій (популярний тренд – ред.), можуть ризикувати здоров’ям.
Мова йде про тих жінок, які вирішили пройти через сканер МРТ. Як відомо, перш ніж персонал та пацієнти почнуть працювати зі сканером магнітно-резонансної томографії (МРТ), їх просять зняти будь-які металеві предмети. Деякі жінки, які використовують магнітні вії, навіть не замислюються над тим, що їх теж треба знімати.
За попередніми даними, магнітні вії можуть не лише погіршити зображення з МРТ.
«Машини МРТ використовують виключно сильні магніти, які можуть перетворити будь-які магнітні предмети, такі як шпильки, прикраси та годинник, в небезпечні реактивні речі. Так, сьогодні на ринок потрапляє чимало речей, межі постійно змінюються. Сьогодні з'явилася нова косметична манія, яка може наробити біди», - відзначили вчені.
На даний ча немає інформації про те, що хтось постраждав від магнітних вій під час проходження МРТ-сканування.
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