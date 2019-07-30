Для Порошенко брехати як дихати - Аваков

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Арсен Аваков нагадав про таланти колишнього українського лідера Петра Порошенка. За його словами, Порошенко брехав про те, що поліція начебто діяла проти його партії.
Новину передає «Преса України».
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив гучну заяву. За його словами, колишній президент України Петро Порошенко може брехати й оком не кліпнути. Аваков зазначив, що лідер ПЄС брехав про роботу поліції проти його політсили на виборах.
Відповідне повідомлення Аваков залишив у соцмережі.
«В інтерв'ю «Українській правді» Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього «була робота поліції». Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори, на Україну! На жаль, для Порошенка брехати - як дихати - і тому він програє», - зазначив український міністр.
Так, мова йде про відповідь Порошенка на запитання журналістів, чи задоволений він результатами парламентських виборів. Як відомо, ПЄС ледь назбирала 8,1% голосів.
«Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп ...», - заявляв Порошенко.
Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко разом з сім’єю покинув Україну. Так, він відправився у міжнародний аеропорт Стамбула.
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