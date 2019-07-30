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За даними синоптиків, всю Україну накриють грозові дощі. Тим не менше спека не відступає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, у всіх областях України пройдуть грозові дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Тим не менше стовпчики термометрів покажуть високі температури.
На заході, окрім Закарпатської обалсті, температура повітря становитиме +26 + 29 градусів. Тут очікуються слабкі дощі з грозами. В Ужгороді та області стовпчики термометрів покажуть +30 +32 градуси. Варто зазначити, нічні температури у західних регіонах опустяться до +17 + 19 градусів.
«У східних областях також буде хмарно з дощами, місцями дощі та грози. Удень +26 ... + 29 градусів, вночі +17 ... + 19. Така ж погода очікується в центральних регіонах. У північних областях і Києві вдень +25 ... + 27, вночі +18 ... + 20, другий день поспіль в столиці очікуються дощі», - уточнили у Гідрометцентрі.
Гаряче буде в Одесі, Херсоні та Миколаєві. Тут температура повітря сягне +30 + 33 градуси. Вночі стовпчики термометрів покажуть +20 + 22 градуси.
11:45: Вчені попередили про небезпеку використання магнітних вій
10:35: Україну накрили грозові дощі
10:02: Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО)
08:50: З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України
14:00: Коханий Світлани Лободи потримався за штурвал літака на шляху у Москву (ВІДЕО)
13:34: Український журналіст запропонував ввести війська в Росію
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