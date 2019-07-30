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Кейтлін Дженнер, трансгендер, показала, до яких щоденних маніпуляцій вдається аби підтримувати молодість шкіри.
Новину передає «Преса України».
Кейтлін Дженнер, у минулому спортсмен-легкоатлет, справжнє ім’я якого Вільям Брюс Дженнер, показала рутинний догляд за обличчям. 69-річна телезірка зізналась, що дуже шкодує, адже у молодості не користувалась сонцезахисним кремом.
«Зараз мені доводиться платити високу ціну аби видалити з обличчя потенційні ракові плями», - заявив трансгендер.
За даними ЗМІ, нещодавно лікарі виявили три ракові плями на обличчі телезірки - на щоці, лобі та носі.
«Тепер я користуюсь сонцезахисним кремом і намагаюсь максимально зволожити обличчя. Чесно кажучи, в минулі часи шкіра була не такою важливою, як сьогодні, і зараз я маю наздогнати втрачене», - зазначила Дженнер.
Нагадаємо, у Кейтлін Дженнер шестеро дітей. Найбільш знамениті з них Кайлі та Кендал Дженнер.
10:02: Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО)
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