Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України
  • The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками
  • Пішов з життя Роман Вірастюк

Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 10:02
Версія для друку
Батько Кайлі та Кендал Дженнер показав повсякденну процедуру догляду за шкірою (ВІДЕО)

Кейтлін Дженнер, трансгендер, показала, до яких щоденних маніпуляцій вдається аби підтримувати молодість шкіри.

Новину передає «Преса України».

Кейтлін Дженнер, у минулому спортсмен-легкоатлет, справжнє ім’я якого Вільям Брюс Дженнер, показала рутинний догляд за обличчям. 69-річна телезірка зізналась, що дуже шкодує, адже у молодості не користувалась сонцезахисним кремом.

«Зараз мені доводиться платити високу ціну аби видалити з обличчя потенційні ракові плями», - заявив трансгендер.

За даними ЗМІ, нещодавно лікарі виявили три ракові плями на обличчі телезірки - на щоці, лобі та носі.

«Тепер я користуюсь сонцезахисним кремом і намагаюсь максимально зволожити обличчя. Чесно кажучи, в минулі часи шкіра була не такою важливою, як сьогодні, і зараз я маю наздогнати втрачене», - зазначила Дженнер.

Нагадаємо, у Кейтлін Дженнер шестеро дітей. Найбільш знамениті з них Кайлі та Кендал Дженнер.


 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції