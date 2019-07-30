Навальний показав наслідки отруєння

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 09:27

На сайті Олексія Навального з’явилось фото з лікарні. За попередніми даними, противника Путіна отруїли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, у Мережі з’явилось фото російського опозиціонері Олексія Навального, якого, за попередніми даними, отруїли в камері СІЗО. Знімок з’явився на офіційному сайті Навального.

Наразі останній перебуває в московській лікарні №64.

«У палаті лікарні 64, коли набряк почав спадати (!)», - йдеться у дописі під фото.

Навальний також додав, що у нього ніколи не було алергії. Наразі він відчуває значний дискомфорт у вигляді печіння та поколювань, від яких неможливо спати.

«Четвертий день мого перебування під арештом. Їм те ж саме, що і всі. Побутові умови рівно ті ж самі, що і у всіх інших п'ятьох арештантів. Мало того, рівно в цій же камері на цій же шконці я провів десять діб зовсім недавно - два тижні тому. Це мій дев'ятий або десятий арешт. За весь час я звертався до лікаря один раз, коли застудився і була висока температура. Постільна білизна у мене своя. З тюремної сумки, яка завжди напоготові. Там же лежать мило, зубна паста і все таке інше. Усім цим я користувався два тижні тому», - наголосив він.

Підсумовуючи Навальний задав риторичне питання: «Ну вони що, зовсім ідіоти, щоб труїти тебе в місці, де підозри вказують тільки на них?».