З багажем кримінальних справ Порошенко виїхав з України

Аня Мартинюк 30 липня 2019, 08:50

Одіозний п’ятий президент України Петро Порошенко разом з родиною виїхав з України.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що експрезидент України Петро Порошенко разом з родиною покинув територію української держави. За даними журналістів, політик начебто полеті на відпочинок. Варто зазначити, що батьківщину Порошенки покидали по черзі.

Також відомо, де тепер можна шукати Порошенка. На цей раз він обрав не Мальдіви, а Туреччину.

«Частина членів його сім'ї виїхала з України минулого тижня. Інша частина і він виїхали в неділю. Летіли в Стамбул», - зазначило джерело у прикордонній службі.

Інші джерела зазначають, що Порошенко відмовився від держохорони. Нагадаємо, проти Петра Порошенка відкрито декілька кримінальних справ. В тому числі за можливе захоплення влади.