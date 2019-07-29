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Тілль Ліндеманн полетів у Москву давати концерт. Так, йому дозволили сісти за штурвал.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн полетів у Москву. Виконавець, якому приписують роман з українською співачкою Світланою Лободою, навіть посидів за штурвалом літака.
Відповідне відео з приватного повітряного судна з'явилось на офіційній сторінці 56-річного вокаліста у соцмережі. З відео видно, що у літаку поруч знаходиться пілот.
Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, гурт Rammstein дасть концерт на стадіоні «Лужники». До слова, у минулому році Світлана Лобода народила другу доньку, яку назвали Тільда.
14:00: Коханий Світлани Лободи потримався за штурвал літака на шляху у Москву (ВІДЕО)
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13:07: The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками
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