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Максим Кухар зробив досить гучну заяву. За його словами, Росії треба «допомогти». А саме направивши у сусідню країну українських військових.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що український журналіст, колишній редактор Forbes Україна Максим Кухар залишив цікавий пост у соцмережі. Так, він запропонував ввести війська в Росію заради підтримання демократії.
«Треба готувати всі війська для підтримки нової демократичної влади в РФ ... Парламент України вже зараз повинен зібратися і дати дозвіл верховному головнокомандувачу на введення військ (в Росію – ред.)», - йдеться у повідомленні.
За словами журналіста, з таким ходом подій у Росії, нарешті, створять демократичний уряд, а органи влади переоберуть.
14:00: Коханий Світлани Лободи потримався за штурвал літака на шляху у Москву (ВІДЕО)
13:34: Український журналіст запропонував ввести війська в Росію
13:07: The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками
12:30: Компанія українського олігарха експортувала в Росію труби і колеса на 1 млрд грн
11:51: Цар дивиться рибок в батискафі: У Росії гостро розкритикували Путіна
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