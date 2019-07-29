Український журналіст запропонував ввести війська в Росію

Аня Мартинюк 29 липня 2019, 13:34

Максим Кухар зробив досить гучну заяву. За його словами, Росії треба «допомогти». А саме направивши у сусідню країну українських військових.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що український журналіст, колишній редактор Forbes Україна Максим Кухар залишив цікавий пост у соцмережі. Так, він запропонував ввести війська в Росію заради підтримання демократії.

«Треба готувати всі війська для підтримки нової демократичної влади в РФ ... Парламент України вже зараз повинен зібратися і дати дозвіл верховному головнокомандувачу на введення військ (в Росію – ред.)», - йдеться у повідомленні.

За словами журналіста, з таким ходом подій у Росії, нарешті, створять демократичний уряд, а органи влади переоберуть.