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Впливове видання The Times присвятило статтю подіям у Москві, де пройшли масові затримання та побиття активістів.
Новину передає «Преса України».
The Times відзначило, що у Росії «демократію забивають кийками». Як відомо, протести виникли у зв'язку зі спробою сфальсифікувати вересневі вибори у Мосміськдуму. Так, виборча комісія дискваліфікувала близько 30 опозиціонерів.
«Гонконг налякав російську влада. У суботу в ході придушення протестів у Москві було заарештовано понад 1 тис. осіб. Демонстрантів відтягали від мерії, і сили безпеки застосовували проти натовпу кийки. Так самоя як і отримавші дозвіл бандити, які били протестувальників в Гонконзі, поліція в захисному спорядженні використовувала силу, щоб розігнати несанкціонований мітинг у відповідь на те, що Сергій Собянін, мер Москви, назвав «загрозою безпеці». В обох містах меседж був одним і тим же: ті, хто вийде на вулиці на захист демократії, піддадуться жорстокому поводженню, щоб не поширився їх сміливий приклад. Яке майбутнє у Росії, поки неясно», - йдеться у статті.
Британське видання також наголосило, що такий хід подій розлютив Кремль. Також згадується й про опозиціонера Олексія Навального, який висміював Кремль в Інтернеті і хотів стати кандидатом на виборах.
«І все вчора його доставили з в'язниці в лікарню, так як у нього розвинулася важка алергічна реакція, через яку поширився набряк на обличчі», - йдеться у статті.
До слова, раніше лікар Навального повідомила, що у нього явні ознаки отруєння, не виключено, що до цього причетні треті особи.
14:00: Коханий Світлани Лободи потримався за штурвал літака на шляху у Москву (ВІДЕО)
13:34: Український журналіст запропонував ввести війська в Росію
13:07: The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками
12:30: Компанія українського олігарха експортувала в Росію труби і колеса на 1 млрд грн
11:51: Цар дивиться рибок в батискафі: У Росії гостро розкритикували Путіна
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