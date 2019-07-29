The Times про московський майдан: Демократію забивають поліцейськими кийками

Аня Мартинюк 29 липня 2019, 13:07

Впливове видання The Times присвятило статтю подіям у Москві, де пройшли масові затримання та побиття активістів.

Новину передає «Преса України».

The Times відзначило, що у Росії «демократію забивають кийками». Як відомо, протести виникли у зв'язку зі спробою сфальсифікувати вересневі вибори у Мосміськдуму. Так, виборча комісія дискваліфікувала близько 30 опозиціонерів.

«Гонконг налякав російську влада. У суботу в ході придушення протестів у Москві було заарештовано понад 1 тис. осіб. Демонстрантів відтягали від мерії, і сили безпеки застосовували проти натовпу кийки. Так самоя як і отримавші дозвіл бандити, які били протестувальників в Гонконзі, поліція в захисному спорядженні використовувала силу, щоб розігнати несанкціонований мітинг у відповідь на те, що Сергій Собянін, мер Москви, назвав «загрозою безпеці». В обох містах меседж був одним і тим же: ті, хто вийде на вулиці на захист демократії, піддадуться жорстокому поводженню, щоб не поширився їх сміливий приклад. Яке майбутнє у Росії, поки неясно», - йдеться у статті.

Британське видання також наголосило, що такий хід подій розлютив Кремль. Також згадується й про опозиціонера Олексія Навального, який висміював Кремль в Інтернеті і хотів стати кандидатом на виборах.

«І все вчора його доставили з в'язниці в лікарню, так як у нього розвинулася важка алергічна реакція, через яку поширився набряк на обличчі», - йдеться у статті.

До слова, раніше лікар Навального повідомила, що у нього явні ознаки отруєння, не виключено, що до цього причетні треті особи.