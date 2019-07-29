Компанія українського олігарха експортувала в Росію труби і колеса на 1 млрд грн

Аня Мартинюк 29 липня 2019, 12:30

Віктор Пінчук, як виявилось, добряче заробив, продаючи країні-агресорці труби та колеса.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що компанія Віктора Пінчука Interpipe цьогоріч відправила у Росію труби і колеса на 1 млрд 360 тисяч гривень. Про це розповіли журналімти програми «Схеми: корупція в деталях».

Зокрема, мова йде про перші пять місяців поточного року. Ситуацію прокоментував аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

«Якщо говорити про основні бізнеси Пінчука, то зараз вони себе почувають набагато краще, ніж кілька років тому, в розпал української кризи, який був викликаний геополітичними факторами. У нього більш-менш відновлюється виробництво основної продукції - труб і коліс. В тому числі, налагоджуються поставки труб і коліс в Росію», - зазначив він.

Паращій також наголосив, що РФ купує приблизно до 50 відсотків колісної продукції Пінчука.

«Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, вони не сильно зачепили саме бізнес Пінчука», - підсумував Паращій.