Цар дивиться рибок в батискафі: У Росії гостро розкритикували Путіна

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У Рунеті гостро висміяли президента РФ Володимира Путіна. Йому нагадали, що робиться у його країні, поки він вирішує «нагальні» питання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, користувачі Мережі, які не прихильні кремлівському лідеру Володимиру Путіну, висміяли його, нагадавши про останні кричущі події.
«1. У Москві поліція і Росгвардія б'ють мирних людей.
2. У Сибіру горить 1,5 млн га лісу.
3. Алтай і Геленджик тонуть.
4. Навального отруїли в спецприймальнику.
5. ЛГБТ-активістам погрожують смертю.
Цар: дивиться рибок в батискафі, пропонує загасити пожежі в Греції», - відзначили у Мережі.
Як відомо, нещодавно президент РФ Володимир Путін провів занурення у води Фінської затоки. Він мав на меті побачити затонулий радянський підводний човен Щ-308 «Сьомга».
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