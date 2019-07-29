Ворога Путіна Навального могли отруїти

Аня Мартинюк 29 липня 2019, 11:14

Лікар Олексія Навального розповіла, що опозиціонер потребує невідкладної допомоги, однак його палату охороняють і адекватних лікарів не пускають.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг постраждати через вплив сильних хімічних речовин. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила лікарка Навального, Анастасія Васильєва.

Як відомо, відомого опозиціонера госпіталізували з діагнозом «гостра алергічна реакція».

«Ми прийшли до нього як лікарі - з документами, інструментами для огляду (зауважу, що в лікарні немає офтальмологічного відділення). Ми хотіли допомогти колегам швидше і якісніше надати Олексію медичну допомогу. Зрозуміло, наш досвід був би безумовно корисний при встановленні діагнозу і призначення лікування. але. Біля його палати - цілий конвой. Спочатку ми начебто пройшли, стали оглядати і збирати скарги, анамнез, але не тут-то було», - зазначила вона.

Васильєва додала, що медиків одразу вивели з лікарні, заявляючи, що він знаходиться під арештом.

«Виявлені у Навального симптоми відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту і дерматиту, і загальної інтоксикації, при яких допомога повинна бути надана негайно.. Ми не можемо виключити токсичне ушкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною за допомогою якогось третьої особи», - наголосила лікар.

До слова, відомо, що активісти, які прибули підтримати Навального біля лікарні, були затримані правоохоронцями.