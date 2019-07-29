Ворога Путіна Навального могли отруїти

Процвітання по-російськи: Лікарня у Криму залишилась без анестезіологів 12:48
Внаслідок повітряних ударів в Сирії за 10 днів загинули 100 мирних жителів – ООН 11:47
Зеленського попросили відновити авіасполучення між Україною та Росією 11:19
У МОЗ вирішили довести українську косметику до стандартів ЄС 08:29
У Гройсмана продовжує розвиватися біполярочка – Онищенко 07:12
Окупанти Криму встановили у Нікітському ботсаду бюст Леніна 06:37
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Лікар Олексія Навального розповіла, що опозиціонер потребує невідкладної допомоги, однак його палату охороняють і адекватних лікарів не пускають.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг постраждати через вплив сильних хімічних речовин. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила лікарка Навального, Анастасія Васильєва.
Як відомо, відомого опозиціонера госпіталізували з діагнозом «гостра алергічна реакція».
«Ми прийшли до нього як лікарі - з документами, інструментами для огляду (зауважу, що в лікарні немає офтальмологічного відділення). Ми хотіли допомогти колегам швидше і якісніше надати Олексію медичну допомогу. Зрозуміло, наш досвід був би безумовно корисний при встановленні діагнозу і призначення лікування. але. Біля його палати - цілий конвой. Спочатку ми начебто пройшли, стали оглядати і збирати скарги, анамнез, але не тут-то було», - зазначила вона.
Васильєва додала, що медиків одразу вивели з лікарні, заявляючи, що він знаходиться під арештом.
«Виявлені у Навального симптоми відповідають гострому токсичному кератокон'юнктивіту і дерматиту, і загальної інтоксикації, при яких допомога повинна бути надана негайно.. Ми не можемо виключити токсичне ушкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною за допомогою якогось третьої особи», - наголосила лікар.
До слова, відомо, що активісти, які прибули підтримати Навального біля лікарні, були затримані правоохоронцями.
12:48: Процвітання по-російськи: Лікарня у Криму залишилась без анестезіологів
12:15: Пішов з життя Роман Вірастюк
11:47: Внаслідок повітряних ударів в Сирії за 10 днів загинули 100 мирних жителів – ООН
11:19: Зеленського попросили відновити авіасполучення між Україною та Росією
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.